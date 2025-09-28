Sucesos - 28/9/25 - 03:11 PM

Identifican víctima de explosión en embarcación

El informe preliminar de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) indica que la explosión se produjo durante trabajos de corte realizados por un soldador en un tanque de diésel.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- La víctima de la explosión ocurrida el sábado en la embarcación pesquera ‘Mariscos 12’, anclada en el muelle de servicios de Puerto Vacamonte, fue identificada como Plácido Enrique Villarreal Rodríguez, de 47 años.

El informe preliminar de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) indica que la explosión se produjo durante trabajos de corte realizados por un soldador en un tanque de diésel.

La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) y el Cuerpo de Bomberos de Vacamonte informaron, además, que la motonave sufrió daños estructurales severos en la cubierta.

Por parte de la AMP se ha iniciado una investigación con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad dentro de este puerto pesquero.


 

Te puede interesar

Caen varios sujetos por robo a local en la autopista Panamá-Colón

Caen varios sujetos por robo a local en la autopista Panamá-Colón

 Septiembre 28, 2025
Hombre cae de lo alto del complejo hospitalario de la Transístmica

Hombre cae de lo alto del complejo hospitalario de la Transístmica

 Septiembre 28, 2025
Identifican víctima de explosión en embarcación

Identifican víctima de explosión en embarcación

 Septiembre 28, 2025
Escena dantesca que dejó un accidente fatal en autopista

Escena dantesca que dejó un accidente fatal en autopista

 Septiembre 28, 2025
Investigan incidente con un hombre en Líena 1 del Metro de Panamá

Investigan incidente con un hombre en Líena 1 del Metro de Panamá

 Septiembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Panamá le está robando el corazón

Panamá le está robando el corazón
Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto

Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto
Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio

Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio
Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas

Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas