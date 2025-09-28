Identifican víctima de explosión en embarcación

Panamá- La víctima de la explosión ocurrida el sábado en la embarcación pesquera ‘Mariscos 12’, anclada en el muelle de servicios de Puerto Vacamonte, fue identificada como Plácido Enrique Villarreal Rodríguez, de 47 años.

El informe preliminar de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) indica que la explosión se produjo durante trabajos de corte realizados por un soldador en un tanque de diésel.

La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) y el Cuerpo de Bomberos de Vacamonte informaron, además, que la motonave sufrió daños estructurales severos en la cubierta.

Por parte de la AMP se ha iniciado una investigación con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad dentro de este puerto pesquero.



