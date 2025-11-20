Sucesos - 20/11/25 - 10:50 PM

Imputan cargos y dictan detención provisional por femicidio en San Carlos

En la audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías también ordenó la medida cautelar de detención provisional.

 

Por: Eric Montenegro -

Un juez de garantías imputó cargos por el delito Contra la vida y la integridad física en la modalidad de femicidio a Víctor Antonio Navarro, de 22 años.

El imputado es señalado por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público como autor del asesinato de Maritza Tejeira, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de noviembre en el distrito de San Carlos.

En la audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías también ordenó la medida cautelar de detención provisional.

La defensa legal de Navarro presentó un recurso de reconsideración, que será resuelto el próximo 4 de diciembre.

Durante la audiencia, la fiscalía indicó que la muerte de Maritza Tejeira fue a causa de estrangulación por ligadura. La defensa del imputado alegó que para la fecha del homicidio, Navarro se encontraba en la provincia de Darién.

La audiencia estaba programada inicialmente para las 10:00 a.m., pero se postergó por varias horas debido a la ausencia de la abogada del imputado. Tras intentos de contacto fallidos, el juez multó a la abogada con $100.

Te puede interesar

Imputan cargos y dictan detención provisional por femicidio en San Carlos

Imputan cargos y dictan detención provisional por femicidio en San Carlos

Noviembre 20, 2025
Le cae la ley; mandan a guardar al excomisionado Fanuco

Le cae la ley; mandan a guardar al excomisionado Fanuco

Noviembre 20, 2025
Piden 11 años de cárcel por “bebé falsa”: juicio entra en fase decisiva

Piden 11 años de cárcel por “bebé falsa”: juicio entra en fase decisiva

 Noviembre 20, 2025
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

 Noviembre 20, 2025
Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

 Noviembre 20, 2025

Familiares indicaron que el desistimiento se debió a que no pudieron reunir los honorarios de la jurista. El juez designó un defensor de oficio, quien pidió aplazar la audiencia hasta las 4:00 p.m. para estudiar el expediente.

Palabras clave SEO:
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno

¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno
Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito