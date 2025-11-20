Imputan cargos y dictan detención provisional por femicidio en San Carlos

Un juez de garantías imputó cargos por el delito Contra la vida y la integridad física en la modalidad de femicidio a Víctor Antonio Navarro, de 22 años.

El imputado es señalado por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público como autor del asesinato de Maritza Tejeira, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de noviembre en el distrito de San Carlos.

En la audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías también ordenó la medida cautelar de detención provisional.

La defensa legal de Navarro presentó un recurso de reconsideración, que será resuelto el próximo 4 de diciembre.

Durante la audiencia, la fiscalía indicó que la muerte de Maritza Tejeira fue a causa de estrangulación por ligadura. La defensa del imputado alegó que para la fecha del homicidio, Navarro se encontraba en la provincia de Darién.

La audiencia estaba programada inicialmente para las 10:00 a.m., pero se postergó por varias horas debido a la ausencia de la abogada del imputado. Tras intentos de contacto fallidos, el juez multó a la abogada con $100.

Familiares indicaron que el desistimiento se debió a que no pudieron reunir los honorarios de la jurista. El juez designó un defensor de oficio, quien pidió aplazar la audiencia hasta las 4:00 p.m. para estudiar el expediente.

