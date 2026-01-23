Incautan mercancía falsa valorada en $95 mil y capturan a una mujer

Panamá- Armarios, repisas y cajas repletas de zapatillas, chancletas, camisetas y gorras, entre otros artículos falsificados, fue lo que ubicó la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en dos residencias allanadas en el sector de Villa de Las Fuentes, corregimiento de Betania.

Durante el operativo, denominado "Marca Falsa", personal de la DIJ en conjunto con representantes del Ministerio Público, además de decomisar la mercancía valorada en unos 95 mil dólares, también aprehendieron a una mujer de 32 años.

Según confirmó la Policía Nacional, producto de la operación "se ubicaron 9,382 artículos, los cuales fueron debidamente incautados por las autoridades".

Esta investigación por la afectación a la propiedad intelectual surge luego de que representantes nacionales de las marcas internacionales afectadas presentaran las debidas denuncias ante el Ministerio Público.

Tras la aprehensión, la sospechosa fue conducida y será presentada ante un Tribunal de Garantías, y le corresponderá a un juez judicializar el caso en su contra.

Paralelamente, las autoridades continúan con la investigación para establecer si existen otros posibles vinculados y el alcance total de esta actividad ilícita.