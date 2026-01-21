Incendio consume barraca en Coibita

Panamá- Un incendio se reportó este miércoles en una barraca de cemento y zinc en el sector de Coibita, ubicado en el distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, consumiendo en su totalidad parte de la estructura.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Changuinola atendieron el llamado de emergencia.

Dos unidades de los camisas rojas tuvieron que realizar una entrada forzada al inmueble, ya que estaba cerrado.

Afortunadamente, los bomberos pudieron controlar las llamas y evitar su propagación.

Por este suceso no se reportó ninguna persona herida, quemada ni afectada por el humo.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) realizará una investigación para determinar la causa de este siniestro.

