Incendio consume taller de ebanistería en Las Uvas

Las llamas se esparcieron con rapidez por la estructura y en minutos todo estaba envuelto en ellas.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica

Panamá- Un voraz incendio consumió este jueves un taller de ebanistería ubicado muy cerca de la entrada del poblado de Las Uvas, en el distrito de San Carlos, Panamá Oeste.

Aunque las llamas se esparcieron con rapidez por la estructura y en minutos todo estaba envuelto en ellas, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá de las estaciones de Chame y San Carlos, lograron controlarlo.

La velocidad con la que maniobraron los "camisas rojas" permitió evitar que las llamas afectaran en su totalidad la carpintería y a otras estructuras cercanas.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) se presentó en el lugar para brindar apoyo preventivo.

Previamente, los bomberos habían contenido un incendio registrado dentro de una residencia de la barriada Arboleda, en el distrito de La Chorrera.

El conato de incendio se originó en el área de la cocina, específicamente en un extractor de grasa. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni afectadas por el incidente.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) inició las indagaciones sobre las causas de un incendio que afectó un taller de ebanistería y a la residencia, ambos hechos ocurridos en la provincia de Panamá Oeste.
 

 

