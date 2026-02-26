Sucesos - 26/2/26 - 02:19 PM

De Carreto directo a la Fiscalía: Cayó con polvos blancos para la venta

Fue durante esa diligencia rutinaria que los fronterizos le ubicaron varias bolsitas que en su interior contenían un polvo blanco, que se presume es la droga conocida como cocaína.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un vendedor criollo de drogas fue aprehendido en la comunidad de Carreto, comarca Guna Yala, manteniendo en su poder las pruebas del delito cometido.

El hombre, de tez trigueña y mediana estatura, no pudo escapar para evitar ser aprehendido por las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) , que lo perfilaron y retuvieron para registrarlo.

Tras ser encontrado en posesión de las evidencias del delito, el hombre fue conducido para ser puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas, a cuyo personal le corresponderá adelantar las investigaciones y procedimientos para presentarlo ante un Juez de Garantías para la judicialización del caso.


 

 

