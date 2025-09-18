Sucesos - 18/9/25 - 07:22 AM

Incendio destruye vivienda y deja familia damnificada en Cativá

Reynaldo Ríos, propietario de la residencia, el fuego se originó al encender una paca de huevo con el fin de ahuyentar a los mosquitos.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Una familia del corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón, quedó damnificada la noche del miércoles 17 de septiembre, tras un incendio que consumió gran parte de su vivienda ubicada en la comunidad de El Polvorín.

El siniestro se reportó alrededor de las 8:00 p.m., cuando, según relató Reynaldo Ríos, propietario de la residencia, el fuego se originó al encender una paca de huevo con el fin de ahuyentar a los mosquitos. Sin embargo, en un descuido, las llamas se propagaron rápidamente al resto de la casa.

Vecinos y familiares intentaron sofocar el incendio, pero este avanzó con rapidez, afectando toda la estructura del inmueble. Minutos más tarde, unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego, aunque la planta baja de la casa también resultó afectada por el agua utilizada para apagar las llamas.

Como medida de seguridad, fue necesario suspender el servicio eléctrico en el área y retirar los tanques de gas de la vivienda, para evitar una tragedia mayor.

La familia, que tenía más de 10 años residiendo en el lugar, solicita ahora el apoyo de las autoridades para poder reconstruir su hogar y recuperar parte de lo perdido.

