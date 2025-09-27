Sucesos - 27/9/25 - 01:10 PM

¡Increíble! Indigente aprovecha descuido y se lleva llaves de taxi

Por: Diómedes Sánchez S -

Un habitante de calle fue detenido en la ciudad de Colón luego de hurtar las llaves de un taxi, hecho que fue reportado de inmediato por el conductor del vehículo a la Policía Nacional.

Según el informe, el taxista dejó las llaves olvidadas de manera involuntaria dentro del vehículo. El sospechoso aprovechó el descuido y se llevó las llaves, lo que motivó una rápida acción policial.

Tras una búsqueda en los alrededores, agentes de la Policía Nacional lograron ubicar al individuo, quien tenía en su poder las llaves del taxi. Estas fueron recuperadas y devueltas al conductor, quien las necesita para ejercer su labor diaria.

El caso fue clasificado como hurto de accesorio de vehículo, y el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Cabe señalar que en el centro de Colón, especialmente en los alrededores del hospital y los parques, se ha vuelto común ver a personas en situación de calle que, en ocasiones, cometen actos delictivos con el objetivo de obtener dinero para consumir sustancias ilícitas.
 

