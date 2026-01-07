Sucesos - 07/1/26 - 03:52 PM

Interpol Panamá captura tico con 'alerta roja' por delitos graves en Guatemala

La aprehensión del extranjero se logró a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, cuyas unidades lo ubicaron en el corregimiento de Calidonia.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un tico que mantenía una 'alerta roja internacional' por la comisión de varios delitos graves en Guatemala fue aprehendido este miércoles en la ciudad capital de Panamá.

Según confirmó la Policía Nacional, la aprehensión del extranjero se logró a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, cuyas unidades lo ubicaron en el corregimiento de Calidonia.

El hombre, requerido por la presunta comisión de delitos sexuales y otros relacionados con el maltrato a la mujer, mantiene una solicitud de extradición vigente por parte de las autoridades de la República de Guatemala

El sospechoso fue remitido a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, y una vez se cumplan los trámites correspondientes, será extraditado a Guatemala para que enfrente el proceso judicial en su contra.

Por otra parte, este miércoles, Interpol Panamá en coordinación con agentes del FBI hicieron efectiva la extradición pasiva de una ciudadana norteamericana requerida en su país natal, por la presunta comisión del delito de secuestro internacional de menores. La entrega se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

 

Te puede interesar

Senafront despliega la operación "Escudo de Acero" en la frontera de Darién

Senafront despliega la operación "Escudo de Acero" en la frontera de Darién

 Enero 07, 2026
Interpol Panamá captura tico con 'alerta roja' por delitos graves en Guatemala

Interpol Panamá captura tico con 'alerta roja' por delitos graves en Guatemala

 Enero 07, 2026
Colisión múltiple en Chiriquí deja 8 lesionados, 3 de ellos menores de edad

Colisión múltiple en Chiriquí deja 8 lesionados, 3 de ellos menores de edad

 Enero 07, 2026
Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

 Enero 07, 2026
Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

 Enero 07, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta