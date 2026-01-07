Interpol Panamá captura tico con 'alerta roja' por delitos graves en Guatemala

Panamá- Un tico que mantenía una 'alerta roja internacional' por la comisión de varios delitos graves en Guatemala fue aprehendido este miércoles en la ciudad capital de Panamá.

Según confirmó la Policía Nacional, la aprehensión del extranjero se logró a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, cuyas unidades lo ubicaron en el corregimiento de Calidonia.

El hombre, requerido por la presunta comisión de delitos sexuales y otros relacionados con el maltrato a la mujer, mantiene una solicitud de extradición vigente por parte de las autoridades de la República de Guatemala.

El sospechoso fue remitido a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, y una vez se cumplan los trámites correspondientes, será extraditado a Guatemala para que enfrente el proceso judicial en su contra.

Por otra parte, este miércoles, Interpol Panamá en coordinación con agentes del FBI hicieron efectiva la extradición pasiva de una ciudadana norteamericana requerida en su país natal, por la presunta comisión del delito de secuestro internacional de menores. La entrega se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.