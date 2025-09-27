Investigan trata laboral contra joven indígena

Un equipo de fiscales se trasladó hasta la comunidad de Boca de Saguí, comarca Ngäbe-Buglé, para recabar información en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, considerado un delito de lesa humanidad.

La diligencia fue realizada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).



En el lugar, los fiscales entrevistaron a la víctima, una joven indígena de 20 años, quien brindó su testimonio sobre los hechos ocurridos.

Durante la visita, también participaron funcionarios de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT), quienes brindaron atención a la joven para evaluar posibles afectaciones psicológicas.

Los elementos recabados serán incorporados al proceso de investigación para ubicar y judicializar a los responsables.