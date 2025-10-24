Joven asesinado a balazos en pleno día y dejado dentro de taxi en Veracruz

Ángel Javier Valencia Olivares, de 26 años, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza dentro de un taxi estacionado en la vía principal hacia el Chumical, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El cuerpo de la víctima fue hallado en el asiento delantero del lado derecho del conductor, según confirmaron fuentes oficiales.

El crimen ha causado conmoción en la comunidad, y las autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes.

Se ha confirmado que la matrícula del taxi en el que fue encontrado Valencia Olivares está vinculada a otro caso bajo investigación en la subregional del Ministerio Público en Parque Lefevre.

En cuanto a los antecedentes de la víctima, se informó que Valencia Olivares tenía registros previos por incumplir medidas sanitarias en 2020. Además, en 2023, fue aprehendido debido a un oficio de captura y, en mayo de este año, estuvo involucrado en un allanamiento.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del asesinato y dar con los responsables de este crimen.