Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

La información preliminar indica que Chávez iba caminando por el sector cuando, de pronto, pasó por la vía un sedán de color blanco desde el cual sus ocupantes le dispararon en múltiples ocasiones.

 

Panamá- Bryan J. Chávez (22 años) fue asesinado a eso de las 8:20 de la noche de ayer, mientras se encontraba próximo a la iglesia que se ubica en El Nazareno, corregimiento de Pedregal.

Agonizando, Chávez fue trasladado de urgencia a la Policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz en un sedán de color rojo, donde llegó sin signos vitales.

Durante la revisión inicial, el galeno que dictaminó la muerte de Chávez estableció que fue alcanzado por unos ocho proyectiles de arma de fuego en distintas partes de su anatomía.

Unidades de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios realizaron operativos en el área para recopilar indicios en la escena y tratar de dar con los sicarios.

Por otro lado, las autoridades también investigan un intento de homicidio contra el conductor de un busito blanco, perpetrado anoche en la vía principal de Belén, sector La Illueca, corregimiento de Tocumen.

El conductor del busito, al igual que el vehículo, terminaron baleados. El conductor ingresó de urgencia a la policlínica de Juan Díaz. Por el momento se desconoce su estado de salud.

Peritos de Criminalística recopilaron casquillos e indicios en la escena. Aún no se ha establecido el móvil de estos dos hechos.

 

