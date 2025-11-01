Judicializan a implicado en homicidio de un padre y su bebé en La Fula

Panamá- Después de 22 días del asesinato de Joel Arias (20 años) y de su hijo de 4 meses, Ricardo Alberto Hernández Medina, uno de los presuntos involucrados en este crimen enfrentó a un juez de garantías.

El juzgador le declaró legal la aprehensión, efectuada el viernes 31 de octubre en el sector de Cerro Batea, distrito de San Miguelito, le ordenó la detención provisional e imputó cargos por delitos contra la vida e integridad personal en las modalidades de doble homicidio y por tentativa de homicidio, este último en perjuicio de un menor de 3 años.

Apenas habían pasado 24 horas de la captura de Hernández cuando la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró que este fuera judicializado. Ahora el Ministerio Público cuenta con seis meses para terminar la investigación de este hecho sangriento, ocurrido de noche en la misma casa de Arias.

El 10 de octubre, varios sujetos llegaron a la casa de la víctima, ubicada en el sector conocido como La Bendición, en la comunidad de La Fula, y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones sin importarles que él sostenía entre sus brazos a su hijo de meses. Producto del violento ataque armado, Arias y su bebé fallecieron, mientras que otro niño resultó herido.

Por este mismo caso, las autoridades también mantienen la búsqueda de Junier Javier Lozano Pérez, alias 'Cholo'. Si usted tiene información que permita ubicarlo, puede denunciarlo de forma confidencial a los teléfonos 507-3321 / 507-3329, de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, o a los teléfonos 524-2514 / 511-9081, de la Policía Nacional.