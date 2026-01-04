La noche habló a tiros: Colón suma su primer asesinato del año

Elian Alberto Mosquera, de 18 años, fue asesinado en la comunidad 16 de Junio, corregimiento de Cristóbal, convirtiéndose en la primera víctima por homicidio en la provincia de Colón en este nuevo año.

Eran horas de la noche cuando los vecinos escucharon varias detonaciones. No hubo gritos ni carreras. Solo el eco seco de las balas. Minutos después, el cuerpo del joven yacía en el suelo, sin signos vitales. Así terminó la vida de Elian.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y cerraron por completo la zona para preservar la escena del crimen. Poco después, los peritos del Ministerio Público iniciaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias, indicios y pruebas que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, el caso se suma a la lista de homicidios que golpean a Colón, mientras las familias esperan respuestas que casi nunca llegan a tiempo.

Una cifra que duele y se repite

El dato pesa como una losa: el año pasado, más de 100 personas murieron por hechos violentos en esta provincia. Cien historias truncadas. Cien familias marcadas. Y ahora, en apenas los primeros días del año, la cuenta vuelve a empezar.