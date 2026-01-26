Sucesos - 26/1/26 - 10:35 AM

Ladrón asalta a pareja de cubanos en pleno centro de Colón

La pareja se encontraba en la calle 11, avenida Roosevelt y Paseo Gorgas, cuando un sujeto se les acercó y de forma agresiva les arrebató el dinero que poseían.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Este fin de semana, un ladrón logró cometer su ilícito en contra de una pareja de cubanos cuando se encontraban en la ciudad de Colón.

La información recabada señala que la pareja se encontraba en la calle 11, avenida Roosevelt y Paseo Gorgas, cuando un sujeto se les acercó y de forma agresiva les arrebató el dinero que poseían.

En ese momento, se calcula que les sustrajo 800 dólares en efectivo y monedas cubanas. Una vez conocida la situación, la Policía Nacional inició un operativo para dar con el responsable.

Finalmente, fue atrapado en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este.

Al ser revisado, se le encontró cerca de 500 dólares en efectivo, que se presumen son parte del botín sustraído a las víctimas.

