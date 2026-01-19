Sucesos - 19/1/26 - 07:38 AM

Le dan bala a un joven en Gatuncillo Norte

Quintero De Sedas iba caminando cuando fue sorprendido por un sujeto que le efectuó varios disparos.

 

Por: Diómedes Sánchez S. / Crítica -

Con dos impactos de bala resultó herido la madrugada de este lunes el joven Kenneth Quintero De Sedas, de 21 años, tras ser atacado a quemarropa cuando caminaba dentro de la comunidad de Gatuncillo Norte, en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica, en la provincia de Colón.

El herido fue auxiliado y trasladado por unidades de la Policía Nacional al cuarto de urgencias de la Policlínica de San Juan, ubicada en el corregimiento de Buena Vista, donde recibió atención médica.

De acuerdo con el informe preliminar, Quintero De Sedas iba caminando cuando fue sorprendido por un sujeto que le efectuó varios disparos, en los predios de un bar de la localidad.

Uno de los proyectiles lo impactó en el abdomen, mientras que el otro le dio en el tórax del lado derecho, con alojamiento en el hombro derecho.

El caso es atendido por la Seccional de Investigación Judicial de la estación policial de Buena Vista, mientras se mantiene abierta la investigación por este atentado contra la vida.

