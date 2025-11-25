Sucesos - 25/11/25 - 06:27 PM

Le meten detención a señalado de matar con arma blanca en El Ñajú

El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2025, en plena calle Los Ocueños, en El Ñajú

 

Por: Redacción / Crítica -

La Sección de Homicidio y Femicidio metió mano y legalizó la aprehensión de un hombre al que señalan por un homicidio doloso agravado, tirando de una vez la detención provisional por 6 meses, tal como pidió el Ministerio Público.

Según las autoridades, el hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2025, en plena calle Los Ocueños, en El Ñajú, cuando todavía estaba oscuro. Ahí, el imputado —según la investigación— habría actuado con premeditación,, propinándole heridas con arma blanca en la cabeza a la víctima, lo que terminó quitándole la vida en el acto.

Un episodio crudo, de esos que sacuden al barrio entero.

 

 

 

 

Te puede interesar

Le meten detención a señalado de matar con arma blanca en El Ñajú

Le meten detención a señalado de matar con arma blanca en El Ñajú

 Noviembre 25, 2025
Prisión preventiva para joven que mató de puñalada en la cabeza a un familiar

Prisión preventiva para joven que mató de puñalada en la cabeza a un familiar

 Noviembre 25, 2025
Verdicto unánime: Culpable por homicidio de mujer en Los Cántaros en 2021

Verdicto unánime: Culpable por homicidio de mujer en Los Cántaros en 2021

 Noviembre 25, 2025
Les jodieron la vueltita en el penal; retienen a 4 con drones y droga

Les jodieron la vueltita en el penal; retienen a 4 con drones y droga

 Noviembre 25, 2025
Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por pandilleros

Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por pandilleros

 Noviembre 25, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito