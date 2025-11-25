Le meten detención a señalado de matar con arma blanca en El Ñajú

La Sección de Homicidio y Femicidio metió mano y legalizó la aprehensión de un hombre al que señalan por un homicidio doloso agravado, tirando de una vez la detención provisional por 6 meses, tal como pidió el Ministerio Público.

Según las autoridades, el hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2025, en plena calle Los Ocueños, en El Ñajú, cuando todavía estaba oscuro. Ahí, el imputado —según la investigación— habría actuado con premeditación,, propinándole heridas con arma blanca en la cabeza a la víctima, lo que terminó quitándole la vida en el acto.



Un episodio crudo, de esos que sacuden al barrio entero.