Sucesos - 09/1/26 - 01:13 PM

Para la chirola por tocar y violar a una menor

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un sujeto (32 años), tocó de manera inapropiada y violó a una niña de solo 10 años en la comunidad de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, por lo que fue denunciado y buscado hasta dar con su paradero para que respondiera por esta acción criminal en detrimento de la menor.

Los tocamientos y la violación carnal se dieron en esa población costera desde enero de 2021 hasta febrero de 2022. Una vez conocida la situación, la Personería Municipal del distrito de Portobelo coordinó su detención y lo llevó ante las autoridades judiciales para que iniciara su proceso de judicialización.

Fue así como se dio con su paradero y fue llevado a audiencia inicial, donde se le decretó la medida cautelar de detención provisional. Durante la audiencia, correspondió a la Personería Municipal de Portobelo solicitar al Tribunal de Garantías la formulación de imputación, petición que fue admitida.

Ahora enfrenta cargos por los delitos de actos libidinosos y violación agravada en perjuicio de la menor de edad.

