Lo matan de 5 tiros en Alcalde Díaz. Podría ser un crimen pasional

Alvaro Eliécer Ruiz Pitti murió a los 51 años de edad. No falleció por enfermedad o accidente, el hombre fue asesinado de varios disparos, en el sector de Nuevo México, en la calle "el Bombillo", en Alcalde Díaz.

Eran pasadas las 8:00 de la mañana, cuando unidades de la Policía Nacional encuentran al hombre dentro de un auto, marca Suzuki, modelo Vitara, supuestamente propiedad de su esposa.

Dentro del auto se encontraba el hombre agonizante, había sangre en el asiento. Ruiz Pittí recibió 5 disparos, tres en el costado derecho, uno en el abdomen y otro en el cuello.

Algunos testigos indican que el conductor de un auto, tipo taxi, interceptó a la víctima y sin mediar palabra disparó una y otra vez. Después de cometer el hecho, escapó de la escena del crimen.

Ruiz Pittí, malherido, fue trasladado al centro de salud de Alcalde Díaz, sin embargo, no sobrevivió y a las 9:25 a.m. los médicos dictaminaron su muerte.

La Policía Nacional activó varios operativos en el sector, pero sin resultado de captura.

La víctima, un contratista independiente, nacido en Veraguas, residía en el sector desde hace un año, junto a su familia.

No se descarta que se trate de un crimen pasional.