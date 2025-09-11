Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

Panamá— Un ciudadano de 23 años fue aprehendido en el Punto de Control de Tanara, ubicado en el distrito de Chepo, luego de que se le encontraran 400 paquetes de presunta droga ocultos en el vehículo en el que transportaba plátanos.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió durante un operativo rutinario de control y prevención realizado en horas de la madrugada de hoy, por unidades antinarcóticos de la Tercera Brigada Panamá Este.

Los uniformados observaron comportamientos sospechosos en el conductor de un pick up blanco cargado de plátanos, quien al notar la presencia de los agentes intentó maniobrar para evitar la revisión.

Tras detener el automóvil y proceder con un registro minucioso, los uniformados localizaron 400 paquetes de forma rectangular, que albergan en su interior una sustancia blanca con características propias de la cocaína.