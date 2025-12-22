Sucesos - 22/12/25 - 07:59 AM

¡Locura! Lo privan de libertad y lo esconden en un hangar

Una persona fue privada de su libertad en el sector de Vista Hermosa, luego de caer en una trampa cuando transitaba por una zona solitaria. El caso ya está en manos de las autoridades y hay al menos un sospechoso bajo investigación.

Según el informe oficial, la víctima fue retenida en un área de hangares usados como depósito, ubicados detrás de un supermercado del área. Allí permaneció contra su voluntad hasta que la rápida acción de la Policía Nacional permitió dar con su paradero y rescatarla con vida.

Tras el hallazgo, el afectado recibió primeros auxilios y fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se abrió formalmente la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Las autoridades manejan de forma preliminar que el ataque estaría relacionado con el intento de robo de un vehículo. Hasta ahora, no hay reportes de exigencia de dinero, rescate ni recompensa, lo que refuerza la hipótesis de un delito oportunista.

 Una persona ya está siendo investigada, señalada como uno de los posibles implicados en este hecho que ha vuelto a encender las alarmas sobre las transacciones informales de compra y venta de autos.

La Policía Nacional, junto a su organismo de investigación, aseguró que continúan las diligencias para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a todos los responsables.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado claro a la ciudadanía:
las negociaciones de vehículos deben hacerse en lugares concurridos, con cámaras de seguridad, nunca en zonas solitarias, ir acompañado y evitar portar dinero en efectivo, optando por transferencias bancarias para reducir riesgos.

 

