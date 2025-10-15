Sucesos - 15/10/25 - 05:54 PM

Lotería pide traslado para pago de todas las primas de antigüedad pendientes

La Comisión de Presupuesto aprobó B/. 895,000.00 para cancelar estos compromisos, informó la directora general, Saquina Jaramillo.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Lotería Nacional da un paso histórico al saldar todas las primas de antigüedad pendientes, que datan desde el 2014.

La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida por B/. 895,000.00 para cancelar estos compromisos, informó la directora general, Saquina Jaramillo.

“Esta administración, con un manejo responsable y transparente de los recursos, ha logrado saldar deudas que las gestiones anteriores dejaron pendientes”, destacó Jaramillo.

Este año ya se han pagado más de un millón de balboas en concepto de prima de antigüedad, y con el nuevo traslado aprobado por la Asamblea de Diputados, se beneficiará a los exfuncionarios que presentaron sus solicitudes recientemente.

Con este monto, la Lotería Nacional garantiza que hasta el 2025 todos los pagos pendientes quedarán cancelados, cumpliendo con compromisos que las dos administraciones anteriores no lograron honrar.

