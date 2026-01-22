Mandan tras las rejas a cuatro maltratadores de padres y mujeres

Panamá- Cuatro hombres de 42, 27, 56 y 36 años serán remitidos a centros carcelarios del país, luego de que jueces de garantías les imputaran cargos por el delito de violencia doméstica y ordenaran la detención provisional tras audiencia de garantías.

Según confirmó el Ministerio Público, a los cuatro sospechosos se les vincula con casos distintos de violencia doméstica ocurridos en Barú (Chiriquí), Aguadulce (Coclé), y en los corregimientos de Arnulfo Arias y Omar Torrijos (San Miguelito).

Según reposa en las carpetillas de estos casos, en todos ellos se tomó en cuenta la naturaleza del delito y el peligro que representan los imputados para las víctimas, antes de aplicarles la medida cautelar más severa.

Uno de los casos está relacionado con la agresión que sufrieron dos adultos mayores (80 años), por parte de su propio hijo (42 años), el pasado 14 de enero, cuando el hombre llegó a su casa, ubicada en El Palmar (Barú), los amenazó y además golpeó cuando estos se negaron a darle dinero. Las lesiones ocasionadas por el agresor causaron una incapacidad por más de cinco días, debido a las heridas que presentaban. Además, la investigación preliminar del caso estableció que esa no fue la primera vez que el sujeto agredía a sus progenitores.

Por otra parte, a un hombre de 27 años también se le imputó cargo por delitos contra el orden jurídico, familiar y civil y se le aplicó la medida cautelar más severa, luego de que un Tribunal de Garantías consideró que la Fiscalía acreditó con pruebas que el pasado 15 de enero, él insultó y golpeó a su pareja de 22 años, como lo hace constantemente, en su casa ubicada en Aguadulce. La Sección de Familia de la provincia de Coclé demostró que, en este último ataque, el señalado largó a la víctima de la casa, le estrelló el celular y la golpeó en la cara varias veces, lo que le causó lesiones que la incapacitaron por 20 días.

En tanto, en el corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, el pasado 18 de enero, un ciudadano de 56 años agredió con un arma blanca (cuchillo) a su pareja y la amenazó de muerte.

Paralelamente, ese mismo día, pero en el corregimiento de Omar Torrijos, un hombre, de 36 años, agredió físicamente y hostigó a su pareja con amenazas de muerte.

Todos los casos son investigados por el Ministerio Público, el cual cuenta con 6 meses para concluir las pesquisas de cada uno.



