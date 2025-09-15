Más de 15 bomberos combaten incendio en inmueble en Sabanitas

Panamá- Un apartamento ubicado en la parte superior de una vivienda se incendió la mañana del lunes, 15 de septiembre, lo que generó pánico entre los residentes. El evento que se registró en la vía principal del corregimiento de Sabanitas, en las afueras de la ciudad de Colón.

Al lugar acudieron los bomberos de la sede en Sabanitas, quienes se dirigieron al lugar para sofocar las llamas. Desde el apartamento se observó espeso humo negro saliendo por las ventanas.

Se conoció que el inmueble está dividido en cuatro apartamentos: dos en planta baja y dos en la parte superior. Fue allí donde uno de estos apartamentos fue el que estalló en llamas, para lo cual se requirió la participaron más de 15 bomberos.

Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio, por lo que le corresponderá a los equipos especializados en atender este tipo de incidentes determinar qué pasó.

El incendio fue controlado en su totalidad a las 8:15 a.m., en medio de la curiosidad de las personas y de los conductores que transitan por el área.



