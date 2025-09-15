Sucesos - 15/9/25 - 09:04 AM

Más de 15 bomberos combaten incendio en inmueble en Sabanitas

Al lugar acudieron los bomberos de la sede en Sabanitas, quienes se dirigieron al lugar para sofocar las llamas. Desde el apartamento se observó espeso humo negro saliendo por las ventanas.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un apartamento ubicado en la parte superior de una vivienda se incendió la mañana del lunes, 15 de septiembre, lo que generó pánico entre los residentes. El evento que se registró en la vía principal del corregimiento de Sabanitas, en las afueras de la ciudad de Colón.

Al lugar acudieron los bomberos de la sede en Sabanitas, quienes se dirigieron al lugar para sofocar las llamas. Desde el apartamento se observó espeso humo negro saliendo por las ventanas.

Se conoció que el inmueble está dividido en cuatro apartamentos: dos en planta baja y dos en la parte superior. Fue allí donde uno de estos apartamentos fue el que estalló en llamas, para lo cual se requirió la participaron más de 15 bomberos.

Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio, por lo que le corresponderá a los equipos especializados en atender este tipo de incidentes determinar qué pasó.

El incendio fue controlado en su totalidad a las 8:15 a.m., en medio de la curiosidad de las personas y de los conductores que transitan por el área.


 

Te puede interesar

hombre hiere con machete a turistas en isla taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla taboga

 Septiembre 15, 2025
Más de 15 bomberos combaten incendio en inmueble en Sabanitas

Más de 15 bomberos combaten incendio en inmueble en Sabanitas

 Septiembre 15, 2025
Asesinan 11 personas en Colón en una nueva escalada de violencia

Asesinan 11 personas en Colón en una nueva escalada de violencia

 Septiembre 15, 2025
Ordenan la retención domiciliaria a exrepre de Tolé por peculado

Ordenan la retención domiciliaria a exrepre de Tolé por peculado

 Septiembre 14, 2025
Aprehenden a exrepre y extesorera de Capellanía por peculado

Aprehenden a exrepre y extesorera de Capellanía por peculado

 Septiembre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí