Más de 260 emergencias atendidas durante las Fiestas Patrias

Por regiones, Panamá encabezó con 71 emergencias, seguida por Panamá Oeste con 34 y Los Santos con 27.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá no ha parado ni un segundo durante las celebraciones patrias. Según informó el capitán Andrés Espinosa, de la estación uno de Calidonia, entre el 1 y el 5 de noviembre se atendieron 268 emergencias a nivel nacional.

Las zonas más movidas fueron Panamá, Panamá Oeste y Los Santos, donde los llamados no daban tregua. 

De ese total, 47 casos fueron para controlar enjambres de abejas, 46 personas tuvieron problemas de salud, 43 accidentes automovilísticos, 13 rescates estructurales y 10 incendios vehiculares.

El capitán Espinosa resaltó que, pese a la intensidad de estos días, los bomberos se mantuvieron firmes, listos y al servicio del pueblo, recordando que “la prevención siempre es la mejor herramienta”.

Las zonas más movidas fueron Panamá, Panamá Oeste y Los Santos, donde los llamados no daban tregua. De ese total, 47 casos fueron para controlar enjambres de abejas, 46 personas tuvieron problemas de salud, 43 accidentes automovilísticos, 13 rescates estructurales y 10 incendios vehiculares.

