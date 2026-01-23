¡Médico libre! Logran acuerdo por mala praxis en Nicolás Solano

El proceso penal contra un médico vinculado a un presunto caso de mala praxis en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, quedó suspendido tras alcanzarse un acuerdo de mediación entre las partes

La decisión se tomó durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada la tarde de este jueves.

Al inicio de la audiencia, el juez legalizó la aprehensión del galeno y se formularon cargos por delito contra la vida, en la modalidad de homicidio culposo.

Antes de discutirse las medidas cautelares, las defensas solicitaron la aplicación de un método alterno de resolución de conflictos, el cual fue aceptado, dando por terminado el proceso penal.

Durante la diligencia se explicó que el paciente fallecido, Diego Padilla, de 33 años, ingresó primero a una policlínica de la Caja de Seguro Social con fuertes dolores abdominales. Luego fue referido al Hospital Nicolás A. Solano, donde fue atendido por el médico imputado, quien le practicó una laparotomía exploratoria.

Aunque el caso quedó cerrado por mediación, el juez impuso medidas de control. El médico deberá comparecer los días 2 de cada mes para notificarse y se ordenó la prohibición de salida del país. Esta última medida fue apelada por la defensa, por lo que se fijó una audiencia de apelación para el 5 de febrero de 2026.

El paciente falleció el 21 de mayo de 2021 y, según el informe de necropsia, la causa de muerte fue choque séptico. Además, la Fiscalía presentó un informe ante el Consejo de Ética Médica, donde se señala un presunto incumplimiento de los protocolos médicos durante la atención brindada.