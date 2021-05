La bola pica y se extiende, la tarde de este martes la menor de 15 años que presuntamente fue vendida a un adulto de 43 años, en el sector de Potrerillos Arriba en el distrito de Dolega en la provincia de Chiriquí, aseguró que todo es falso y que ella se fue por voluntad propia.

La menor junto a su madre dijeron que es injusto que está persona, haya quedado privada de libertad, cuando a ella nadie la violó y se fue con ese hombre por voluntad propia.

"Es una injusticia, él no debe estar detenido porque no me violó, yo me fui con él porque lo quería. En el momento que decidí denunciarlo fue porque tenía la presión de mi tía. Sí es verdad la llamé porque me quería ir de la casa de él, fue como un capricho, mi tía me obligó a denunciarlo y me dijo que me golpeara para que pensaran que era él. Yo no lo quise hacer, al no hacerlo, me llevó a declara y me hizo decir cosas que no eran".

La menor indicó además que las cosas no son como se menciona. A mí nadie me vendió, yo me fui con él, porque no es un delito enamorarse de alguien mayor. El es bueno, nunca me agredió me trataba muy bien, la decisión fue mía al irme con él, pido que no sea detenido", expresó la menor.

Mientras que la madre de la menor aseguró que ella se fue porque lo quería, a ella nadie la vendió. Nunca estuve de acuerdo, pero él quiso irse, es una injusticia lo que han hecho con ese señor, él nunca fue malo con ella, nunca la golpeó, él no es violador como estaban hablando, él nunca la violó porque fue ella quien quiso irse con él, dijo.

Pido que ese señor no esté preso, es mentira que la vendimos por mil dólares y que nos daba comida, no nos dio nada, nosotros si ocupabamos el carro, pero en la tienda lo que pagabamos era con nuestro dinero, nunca nos pago nada, es injusto que este detenido, ella se fue porque quiso irse con él" señaló la madre de la menor.

Las declaraciones se dan luego de que la tarde de este lunes un juez de garantías en la provincia de Chiriquí, ordenara la detención provisional de un sujeto de 43 años presunta pareja de la menor que ahora tiene 15 años por el delito de abuso sexual.

Ante este hecho la defensora de niños y niñas en Chiriquí, Lucy Córdoba, solicitó a las autoridades prestar mucha atención ya que estás personas pederastas y pedófilos buscan la manera de manipular a las víctimas y sus familiares para que se retracten de acusaciones y retiren las denuncias interpuestas.

Este hecho se registró cuando la menor para el mes de febrero, escapó de la residencia que habitaba con su presunta pareja y contacto a una tía donde le señalaba que era abusada por un sujeto quien había pagado a sus padres dinero para llevarla a vivir con él.

La menor en su momento aseguró el a su tía que era agredida por este sujeto quien era capataz de una finca en el sector de Potrerillos Arriba en Dolega.