Migración inadmite a dos colombianos con antecedentes penales

Panamá- Dos colombianos que pretendían ingresar a Panamá por la comarca Guna Yala no fueron admitidos por agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM), luego de que, al ser verificados, se comprobó que tienen impedimentos y antecedentes penales de gravedad vigentes.

Según detalló la entidad, al ser verificados en el puesto de control migratorio en Puerto Obaldía, el sistema arrojó que uno de los extranjeros mantenía en su contra una condena penal vigente por homicidio agravado, por lo que fue retenido y entregado a las autoridades colombianas.

En tanto, el otro reflejó un oficio por delitos relacionados con sustancias ilícitas y alertas activas en los sistemas migratorios, por lo que fue retornado a Colombia.

En ambos casos, Migración coordinó los procedimientos de traslado con los organismos de seguridad de Colombia.



