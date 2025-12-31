Policía desentierra 13 paquetes de droga en Pesé

Panamá- Un fuerte golpe al narcotráfico asestó la Policía Nacional tras un operativo antidrogas realizado en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, donde fue ubicado un cargamento de 13 paquetes de presunta droga.

Los paquetes, según se conoció extraoficialmente, se encontraban enterrados y fueron recuperados tras el operativo. La acción se desarrolló en medio de la operación Control y Contención, y permitió la aprehensión de una persona presuntamente involucrada en este delito.

El hallazgo se produjo luego de varios allanamientos desarrollados por las unidades policiales, como parte de un operativo simultáneo en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de combatir el crimen organizado.

Tanto la droga decomisada como el presunto implicado fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Nacional en Chitré, donde quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Durante estas acciones, la Policía Nacional logró además la captura de otras tres personas requeridas por la justicia por diversos delitos, elevando a cuatro el total de aprehendidos.

La información fue confirmada por el subcomisionado Tadeo Osorio, jefe de la Sexta Zona Policial de Herrera, quien destacó que estos operativos buscan sacar la droga de las calles, desarticular estructuras delictivas y garantizar la seguridad ciudadana.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones.