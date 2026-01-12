Sucesos - 12/1/26 - 11:05 AM

Misa fúnebre por víctima de robo: esposa exige juzgar menores como adultos

La misa se efectuará en la iglesia Espíritu Santo, ubicada en la barriada Monterrico, a las 11:00 a.m.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Mañana, martes, se realizarán las honras fúnebres del señor Abel Bejarano (62 años), quien fue asesinado el pasado 7 de enero, en medio de un asalto a mano armada en la abarrotería Elda, ubicada en el corregimiento 24 de Diciembre.

La misa se efectuará en la iglesia Espíritu Santo, ubicada en la barriada Monterrico, a las 11:00 a.m. Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio Parque de la Eternidad, ubicado en Cerro Azul, donde serán sepultados sus restos.

"Gracias a quien en vida fuiste, nos dejas el corazón lleno de amor y enseñanzas", reza la esquela.

La señora Eldaura González, esposa del señor Abel, siente que ha quedado desamparada y pide a las autoridades que los menores de edad involucrados en homicidios y delitos graves sean juzgados como adultos.

 

 

