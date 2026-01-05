Sucesos - 05/1/26 - 11:18 AM

Motociclista choca contra cordón de retorno y sale volando

El accidente, que afortunadamente no cobró la vida del motorizado, fue captado en video por las cámaras del sistema de vigilancia Municipal de San Miguelito.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-  El conductor de una motocicleta estuvo a punto de sufrir un accidente mortal, luego de chocar accidentalmente con el cordón de concreto de un retorno en la vía Transístmica a la altura de la Milla 8, en San Miguelito.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre, pese a que la vía estaba despejada en ese instante, circulaba por todo el borde de la calzada y, a metros del inicio del retorno, invade el carril en 'U'. Cuando trata de regresar a su carril, al parecer, calculó mal y la moto pasa por encima del cordón y una pequeña área verde. La motocicleta pega un brinco y el conductor termina lesionado sobre la calzada, un par de metros más adelante del punto del impacto.

Al lugar se presentaron unidades Lince de la Policía Nacional y paramédicos de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes lo evaluaron y trasladaron a un centro médico cercano.

Se presume que la distracción en el manejo podría ser la causa de este hecho de tránsito que afortunadamente no pasó a mayores.

 

