Motociclista choca contra cordón de retorno y sale volando

Panamá- El conductor de una motocicleta estuvo a punto de sufrir un accidente mortal, luego de chocar accidentalmente con el cordón de concreto de un retorno en la vía Transístmica a la altura de la Milla 8, en San Miguelito.

El accidente, que afortunadamente no cobró la vida del motorizado, fue captado en video por las cámaras del sistema de vigilancia Municipal de San Miguelito.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre, pese a que la vía estaba despejada en ese instante, circulaba por todo el borde de la calzada y, a metros del inicio del retorno, invade el carril en 'U'. Cuando trata de regresar a su carril, al parecer, calculó mal y la moto pasa por encima del cordón y una pequeña área verde. La motocicleta pega un brinco y el conductor termina lesionado sobre la calzada, un par de metros más adelante del punto del impacto.

Al lugar se presentaron unidades Lince de la Policía Nacional y paramédicos de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes lo evaluaron y trasladaron a un centro médico cercano.

Se presume que la distracción en el manejo podría ser la causa de este hecho de tránsito que afortunadamente no pasó a mayores.



