Muere víctima de explosión en el PH Alsacia Towers

Panamá- Falleció la señora Ámbar Guelfi de Obaldía (37 años), quien permanecía recluida en la sala de quemados del Complejo Hospitalario 'Arnulfo Arias Madrid' de la Caja de Seguro Social, ubicado en la vía Transístmica.

Guelfi, madre del pequeño Ian Franco Cuervo Guelfi (9 años), sufría quemaduras en el 70% de su cuerpo, luego de que la madrugada del pasado jueves 16 de octubre se registrara una explosión en el apartamento 13-06, ubicado en el piso 13 de la Torre 1 del Complejo Alsacia Towers, en la vía Tumba Muerto, a la altura de El Bosque, donde vivían junto con la señora Nilka de Obaldía, presuntamente por una fuga de gas.

Tras el suceso, el menor fue recluido en el Hospital del Niño con quemaduras en el 21% de su cuerpo, mientras que la señora Nilka resultó con quemaduras en el 40% de su anatomía y, al igual que Ámbar, recibía atención en el Complejo Hospitalario.

Para estas tres víctimas –abuela, madre e hijo– se había solicitado donación de pintas de sangre, ya que debían ser sometidas a intervenciones quirúrgicas para salvarles la vida, pero lamentablemente Ámbar no sobrevivió.