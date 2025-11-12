Murió al instante: fuerte accidente en la Panamá–Colón

Una mujer perdió la vida la madrugada de este miércoles, producto de un accidente vehicular en la carretera Panamá-Colón, lo que provocó un fuerte tranque a la altura de la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este, afueras de la ciudad de Colón.

El hecho ocurrió entre un taxi y una camioneta, donde el selectivo sufrió serios daños en su carrocería.

La víctima viajaba dentro del taxi que fue impactado, falleciendo en el lugar debido a la gravedad del golpe.

Agentes de la Policía del Tránsito acordonaron el área para permitir que funcionarios del Ministerio Público realizaran las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han revelado las generales de la occisa. El accidente se registró en el cruce desde la comunidad de Villa del Caribe hacia la carretera Panamá-Colón.