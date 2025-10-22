Niños resultan heridos tras brutal colisión en Paritilla

Panamá- Una mañana que debía ser tranquila de camino a clases terminó convertida en una pesadilla para las familias de al menos cinco menores, lesionados en un brutal accidente de tránsito de camino a la escuela.

En total, siete personas resultaron heridas, entre ellas varios estudiantes, tras una violenta colisión entre dos autos sedán en la entrada de Portobelillo, distrito de Parita, la mañana de este miércoles.

Según testigos, el impacto fue tan fuerte que, en uno de los autos, en el que viajaban tres niños menores, estos resultaron con heridas de consideración al ser expulsados del vehículo tras la colisión.

Una de las niñas debió ser trasladada de urgencia a la ciudad capital por presentar fracturas complejas.

En total, el accidente dejó cinco heridos leves y dos con lesiones de consideración. Entre los afectados hay al menos cinco menores de edad que se dirigían a sus escuelas cuando ocurrió la tragedia.

Luis Saldaña, un morador del área, fue uno de los primeros en llegar al lugar y prestó primeros auxilios a las víctimas antes de la llegada de las ambulancias. "Hicimos lo que pudimos mientras llegaban las ambulancias”, relató visiblemente afectado.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud, quienes trasladaron a los primeros heridos al hospital Gustavo Nelson Collado, mientras otros fueron llevados en autos particulares ante la gravedad de las lesiones.

Las autoridades investigan las causas del accidente, que mantiene consternada a toda la comunidad de Parita.