Noche de sangre: Balaceras dejan dos muertos en Colón

Panamá- La noche del sábado corrió la sangre en Colón, con el asesinato de dos personas en la ola de violencia que no se detiene en la Costa Atlántica.

El primer caso se dio en la comunidad conocida como La Invasión, sector C, donde un ataque a mano armada dejó inicialmente un adulto y un menor heridos. Ambos fueron trasladados a la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente se informó del deceso del adulto, identificado como Jean Álvarez, de 18 años de edad.

El segundo homicidio ocurrió en el sector de Viento Frío, comunidad de Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este. En una de las calles internas de esta área solo se escucharon disparos y luego se observó a una persona en el piso. Se trataba del hombre identificado como Daniel Martínez, de 25 años de edad, quien fue trasladado a la sala de urgencias del nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se confirmó su fallecimiento.

A ambas escenas del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron los lugares mientras personal de criminalística recogía evidencias, indicios y otros elementos para esclarecer estos homicidios.