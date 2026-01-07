Sucesos - 07/1/26 - 04:26 PM

Senafront despliega la operación "Escudo de Acero" en la frontera de Darién

La operación tiene un objetivo insertar más de 100 unidades operacionales para garantizar la seguridad ciudadana y el control territorial en todas las comunidades del litoral pacífico.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La región del Darién fue escenario del lanzamiento de la operación "Escudo de Acero", desplegada por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desde la Brigada Oriental en Metetí, en una movilización que busca controlar el territorio y combatir la inseguridad ciudadana en esa región del país.

Larry Solís Velásquez, director general del Senafront, señaló que la operación tiene un objetivo insertar más de 100 unidades operacionales para garantizar la seguridad ciudadana y el control territorial en todas las comunidades del litoral pacífico, donde la entidad mantiene presencia permanente y no permanente, así como también promover la sana convivencia y mantener una cultura de paz en la convulsa zona. 

Por su parte, las Unidades de Botes Especiales patrullarán las aguas, ejecutando operaciones de interdicción y control marítimo para cortar las rutas ilegales. En paralelo, el Batallón Pacífico tendrá la tarea de integrarse con las comunidades, buscando su participación activa para aislar a los grupos irregulares.

Solís Velásquez dejó claro que este no es un esfuerzo aislado. Reveló que se coordinarán acciones con otras entidades gubernamentales, integrando capacidades bajo los lineamientos del Plan Firmeza, la estrategia nacional para la gestión territorial de la seguridad

Te puede interesar

Senafront despliega la operación "Escudo de Acero" en la frontera de Darién

Senafront despliega la operación "Escudo de Acero" en la frontera de Darién

 Enero 07, 2026
Interpol Panamá captura tico con 'alerta roja' por delitos graves en Guatemala

Interpol Panamá captura tico con 'alerta roja' por delitos graves en Guatemala

 Enero 07, 2026
Colisión múltiple en Chiriquí deja 8 lesionados, 3 de ellos menores de edad

Colisión múltiple en Chiriquí deja 8 lesionados, 3 de ellos menores de edad

 Enero 07, 2026
Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

 Enero 07, 2026
Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

 Enero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta