Senafront despliega la operación "Escudo de Acero" en la frontera de Darién

Panamá- La región del Darién fue escenario del lanzamiento de la operación "Escudo de Acero", desplegada por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desde la Brigada Oriental en Metetí, en una movilización que busca controlar el territorio y combatir la inseguridad ciudadana en esa región del país.

Larry Solís Velásquez, director general del Senafront, señaló que la operación tiene un objetivo insertar más de 100 unidades operacionales para garantizar la seguridad ciudadana y el control territorial en todas las comunidades del litoral pacífico, donde la entidad mantiene presencia permanente y no permanente, así como también promover la sana convivencia y mantener una cultura de paz en la convulsa zona.

Por su parte, las Unidades de Botes Especiales patrullarán las aguas, ejecutando operaciones de interdicción y control marítimo para cortar las rutas ilegales. En paralelo, el Batallón Pacífico tendrá la tarea de integrarse con las comunidades, buscando su participación activa para aislar a los grupos irregulares.

Solís Velásquez dejó claro que este no es un esfuerzo aislado. Reveló que se coordinarán acciones con otras entidades gubernamentales, integrando capacidades bajo los lineamientos del Plan Firmeza, la estrategia nacional para la gestión territorial de la seguridad.