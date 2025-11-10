Pasajero muere aplastado tras brutal vuelco y colisión

Panamá- Una persona muerta y otras dos heridas fue el saldo que dejó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido anoche en la vía Transístmica, a la altura de la entrada de Villa Grecia, en el que se vieron involucrados una camioneta 4X4 y un sedán.

La información preliminar detalla que a esa altura de la vía existe un enorme hueco desde hace muchos años, ya que en ese punto muchas personas depositan basura inadecuadamente y, cada vez que las autoridades limpian el área, este se hace más profundo.

Al parecer, el conductor de la camioneta intentó esquivar el hueco, pero perdió el control del volante, se volcó y terminó colisionando por detrás al sedán.

Dentro de la camioneta iban tres personas: el conductor y dos pasajeros. Uno de ellos fue quien murió, porque se salió del vehículo durante el vuelco y este le cayó encima.

Residentes del área, tras escuchar el estruendo, corrieron a ayudar a los ocupantes de la camioneta volcada y, aunque lograron ponerla sobre las ruedas, no pudieron hacer nada por el pasajero aplastado, quien ya había fallecido.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) se presentaron en la escena del accidente, declararon el fallecimiento del pasajero y trasladaron a los otros dos ocupantes de la camioneta a un centro médico cercano.

Por su parte, el conductor del sedán rojo no sufrió lesiones, pero el vehículo sí terminó con serios daños en la parte trasera, por lo que permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias de rigor.