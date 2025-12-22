Peculado agravado: aprehenden a mujer por caso Conades en Coclé

Panamá- Una mujer fue aprehendida en una residencia ubicada en el área de Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de peculado agravado por extensión por el caso Conades, en el distrito de Aguadulce (Coclé).

La sospechosa figuraba como representante legal de una empresa durante el periodo comprendido entre 2014 y 2019, responsable de un contrato con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) para la construcción de 470 unidades sanitarias en el corregimiento de Pocrí, la cual no ejecutó la totalidad de la obra.

Por este caso, que es investigado por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ya hay 13 personas imputadas por el delito de peculado agravado, y se registra una lesión patrimonial de B/.309,532.71 en perjuicio del Estado.