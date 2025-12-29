Pescador muere tras vuelco de lancha en el río Parita

Una jornada marcada por la angustia y la desesperación culminó en tragedia este lunes en la provincia de Herrera, cuando el pescador José Valverde, conocido como Yunier, de aproximadamente 56 años de edad, fue localizado sin vida en el sector conocido como La Represa, ubicada en la desembocadura del río Parita, en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

El hecho se registró alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando una lancha en la que viajaban tres personas se volcó en el área, por circunstancias que aún son materia de investigación.

En la embarcación viajaba Valverde, junto a otras dos personas, quienes lograron salir a flote pese a la fuerte corriente del río, suerte con la que no corrió Yunier.

Moisés Tristán, director del Sinaproc en Herrera, indicó que el occiso llevaba consigo al momento del vuelco un trasmallo y plomos para pescar, lo que pudo dificultar su salida durante el accidente.

Tras la alerta, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate, encabezado por buzos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Herrera y unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Las labores se extendieron por varias horas en un sector de alto riesgo, caracterizado por aguas profundas, escasa visibilidad y presencia de lagartos.

Finalmente, cerca de las 4:30 de la tarde, los equipos de rescate ubicaron el cuerpo sin vida del pescador, poniendo fin a la intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y vecinos que se encontraban en el sitio.

Al lugar acudió personal del Ministerio Público de Herrera, encargado de realizar el levantamiento del cadáver, abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones preliminares para determinar las causas exactas del accidente.