Sucesos - 29/12/25 - 08:00 PM

Pescador muere tras vuelco de lancha en el río Parita

José Valverde, conocido como Yunier, de aproximadamente 56 años de edad, fue localizado sin vida.

 

Por: Thays Domínguez / Crítica -

Una jornada marcada por la angustia y la desesperación culminó en tragedia este lunes en la provincia de Herrera, cuando el pescador José Valverde, conocido como Yunier, de aproximadamente 56 años de edad, fue localizado sin vida en el sector conocido como La Represa, ubicada en la desembocadura del río Parita, en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

El hecho se registró alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando una lancha en la que viajaban tres personas se volcó en el área, por circunstancias que aún son materia de investigación.

En la embarcación viajaba Valverde, junto a otras dos personas, quienes lograron salir a flote pese a la fuerte corriente del río, suerte con la que no corrió Yunier.

Moisés Tristán, director del Sinaproc en Herrera, indicó que el occiso llevaba consigo al momento del vuelco un trasmallo y plomos para pescar, lo que pudo dificultar su salida durante el accidente.

Tras la alerta, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate, encabezado por buzos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Herrera y unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Las labores se extendieron por varias horas en un sector de alto riesgo, caracterizado por aguas profundas, escasa visibilidad y presencia de lagartos.

Finalmente, cerca de las 4:30 de la tarde, los equipos de rescate ubicaron el cuerpo sin vida del pescador, poniendo fin a la intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y vecinos que se encontraban en el sitio.

Te puede interesar

Pescador muere tras vuelco de lancha en el río Parita

Pescador muere tras vuelco de lancha en el río Parita

 Diciembre 29, 2025
Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

 Diciembre 29, 2025
Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Diciembre 29, 2025
Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

 Diciembre 29, 2025
Se cae del bote y desaparece; lo buscan

Se cae del bote y desaparece; lo buscan

 Diciembre 29, 2025

Al lugar acudió personal del Ministerio Público de Herrera, encargado de realizar el levantamiento del cadáver, abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones preliminares para determinar las causas exactas del accidente.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera