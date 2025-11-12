Pescadores de Boca de Parita exigen vigilancia marítima ante ola de robos

Pescadores artesanales de la zona de Boca de Parita, en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, denunciaron una creciente ola de robos de lanchas, motores fuera de borda, trasmallos y diversos artes de pesca.

Esta situación, según dijeron, afecta directamente su actividad económica y el sustento de sus familias.

En las últimas horas se registró el robo de una lancha completa con todos sus equipos, una inversión valorada en aproximadamente 12 mil balboas.

Sin embargo, señalan que este no es un hecho aislado, pues desde hace semanas se vienen reportando robos constantes en el muelle.

“Se están llevando trasmallos, artes de pesca, motores fuera de borda y nadie se hace responsable. Aquí hay cámaras, pero parece que no sirven, porque nunca se ve nada. Estamos cansados de perder lo que con tanto esfuerzo compramos”, expresó uno de los pescadores, quien pidió mantener su nombre en reserva.

La situación preocupa a los trabajadores del mar, quienes señalan que estos robos representan un duro golpe para la economía local, ya que cada embarcación y equipo sustraído significa dejar de llevar alimento a sus hogares.

Ante esta problemática, solicitaron a la Autoridad Marítima de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval reforzar los patrullajes y mejorar la operatividad en la zona, ya que temen que los hurtos continúen si no se actúa con prontitud.

Los pescadores también pidieron una reunión urgente entre autoridades locales, estamentos de seguridad y representantes de las organizaciones pesqueras para establecer acciones concretas que permitan garantizar la vigilancia en el puerto.