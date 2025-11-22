Pescadores de Mariato en alerta por robos de equipos de pesca

Una serie de robos de motores fuera de borda, lanchas de pesca y trasmallos mantiene en alarma a varias comunidades costeras del distrito de Mariato, en Veraguas. Pescadores artesanales denuncian que estos actos delictivos, que parecen estar vinculados a una banda organizada, ponen en riesgo su medio de vida y la economía local.

Uno de los afectados, Gulliver Iglesias, indicó que las pérdidas en su caso superan los 13 mil balboas, entre equipos y herramientas esenciales para su trabajo. “Nos están dejando sin la posibilidad de trabajar. Todo lo que han llevado es nuestro único medio de ganarnos la vida”, lamentó.

Ante la creciente preocupación, el alcalde de Mariato, Ángel Batista, convocó a una reunión con autoridades locales, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y representantes comunitarios.

Durante el encuentro, Batista urgió a reforzar la vigilancia en la zona para detener a los responsables de los hurtos. Además, hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades y proporcionar información que ayude a resolver esta ola delictiva.

Para los residentes, el impacto de los robos va más allá de lo material.

Héctor Ballesteros, vecino de la zona, destacó que muchos hogares dependen directamente de la pesca para su sustento, lo que agrava la situación social y económica.

