Sucesos - 02/1/26 - 09:09 AM

Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

El hecho violento se dio entre las calles 5 avenida Bolívar y Herrera, cuando llegaron varios sujetos a esos predios y empezaron a hacer disparos contra un grupo de personas.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá-  Un hombre fue herido por arma de fuego en horas de la noche de ayer en la ciudad de Colón, en medio de un atentado contra su vida.

La información preliminar de este caso señala que el hecho violento se dio entre las calles 5 avenida Bolívar y Herrera, cuando llegaron varios sujetos a esos predios y empezaron a hacer disparos contra un grupo de personas que estaban reunidas en ese lugar. Los disparos lograron herir a un hombre de 37 años de edad.

Los pistoleros, luego de este atentado, salieron del lugar con rumbo desconocido en medio de la corredera que se formó en estas avenidas.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar la investigación mediante la recolección de información, además de realizar operativos de búsqueda en varios inmuebles para dar con los atacantes.

El herido fue trasladado hacia el cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel para que recibiera atención médica

No se dio a conocer dónde recibió los impactos ni su condición de salud ni sus demás generales. Se inició la investigación por este hecho violento en la costa atlántica

Te puede interesar

Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

 Enero 02, 2026
El 2026 inicia sin homicidios y con nuevo subdirector de los tongos

El 2026 inicia sin homicidios y con nuevo subdirector de los tongos

Enero 02, 2026
Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo

 Enero 02, 2026
Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

 Enero 01, 2026
Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

 Enero 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción