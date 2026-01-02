Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

Panamá- Un hombre fue herido por arma de fuego en horas de la noche de ayer en la ciudad de Colón, en medio de un atentado contra su vida.

La información preliminar de este caso señala que el hecho violento se dio entre las calles 5 avenida Bolívar y Herrera, cuando llegaron varios sujetos a esos predios y empezaron a hacer disparos contra un grupo de personas que estaban reunidas en ese lugar. Los disparos lograron herir a un hombre de 37 años de edad.

Los pistoleros, luego de este atentado, salieron del lugar con rumbo desconocido en medio de la corredera que se formó en estas avenidas.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar la investigación mediante la recolección de información, además de realizar operativos de búsqueda en varios inmuebles para dar con los atacantes.

El herido fue trasladado hacia el cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel para que recibiera atención médica.

No se dio a conocer dónde recibió los impactos ni su condición de salud ni sus demás generales. Se inició la investigación por este hecho violento en la costa atlántica