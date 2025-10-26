Sucesos - 26/10/25 - 07:29 AM

Plomo parejo en Colón: hombre quedó herido en la L-100

Un hombre resultó herido la noche del sábado en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, producto de una balacera.

El hecho violento se dio en los predios del multifamiliar L-100. Solo se escucharon los disparos y luego se observó en el piso a un hombre malherido.

El herido fue auxiliado y trasladado hacia el cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en la ciudad de Colón, para recibir atención médica.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes cerraron todo el perímetro donde se dio la balacera para preservar la escena del suceso de violencia.

Esta área colinda con el corregimiento de Cativá, donde también operan pandillas.

Se inicia la investigación del caso a esta hora de la noche del sábado.

