Â¡Pobrecito! Encuentran perro ahorcado con su propia correa

Un nuevo caso de crueldad contra los animales ocurrió en Chilibre, al este del país, donde fue encontrado un perro ahorcado con su propia correa.

La denuncia fue recibida por la Policía Ambiental, quienes al llegar a la residencia en la que se encontraba el animal, comprobaron, que otros 6 canes estaban en peligro de ahorcarse.

Lo sorprendente del caso es que en la casa no se encontraba ninguna persona.

"Adopta por Amor", una fundación en pro de los animales, hizo pública la situación de Chilibre e indicó que la Policía Ambiental hizo todas las gaestiones para sacar a los animales que se encontraban amarrados.

"Hemos recibido a los 6 perros que también estaban en inminente peligro", indica la fundación en su cuenta de Instagram.

Tras hacerse pública la situación, las reacciones de rechazo a las acciones de los dueños de animales comenzaron a generarse.

"No puedo con tanta gente imbécil y hp de este paìs", fue el primer comentario que se puede leer en la cuenta mientras que @jesstty27 escribió: "Ya no se que pensar de la decepción. Dios mío cuánta maldad.

Mientras que otro usuario de Instagram se pregunta ¿Y, los dueños enfrentarán cargos? y alguien va más allá al comentar "¡Y encima de que estos desgraciados no atienden uno tienen seis"!

En Panamá, en los últimos meses se han viralizado casos sobre maltratos a los animales, sin embargo, ninguno de ellos se ha materializado en penas para los maltratadores, debido a la falta de leyes más enérgicas que condenen estos actos.