Policía Nacional incauta subametralladora en Colón

La Policía Nacional informó que, mediante acciones operativas en la provincia de Colón, las unidades policiales en coordinación con el Ministerio Público incautaron una subametralladora con municiones sin detonar.

De acuerdo con la entidad por este caso fue aprehendido un ciudadano.

El arma de fuego fue ubicada durante diligencia de allanamiento y registro en el edificio multifamiliar La Feria en el sector Los Lagos, corregimiento Cristóbal Este.

Esta persona junto a los indicios será puesta a órdenes de las autoridades correspondientes.

Por otro lado, se aprehendió a tres ciudadanos extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, requeridos por las autoridades por los delitos de estafa, falsificación de documentos y delitos financieros.

Y en los distritos de Antón y La Pintada, en Coclé, se dio la captura de tres personas requeridas por delito contra el orden jurídico familiar y civil en modalidad de violencia doméstica y contra la vida e integridad personal en modalidad de lesiones personales