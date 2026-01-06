Sucesos - 06/1/26 - 12:00 AM

Policías frustran robo y matan delincuente

Por: Redacción Crítica -

Un asaltante muerto, un policía herido y otros dos delincuentes aprehendidos fue el saldo que dejó un robo a mano armada frustrado, ocurrido en un local comercial que se ubica en la entrada de la barriada Los Nogales, corregimiento de Las Mañanitas.

Las cámaras del sistema de vigilancia del local captaron todo. Dentro había una pareja con su bebé en brazos. De pronto llega un sedán de color gris del cual bajan tres sujetos, uno de ellos empuñando una pistola. La pareja intenta que los dejen salir, pero el delincuente que empuña el arma no acceden. Mientras los otros rebuscan qué robar, la dependienta del lugar toma algo cerca de la caja registradora y segundos después activa la alarma.

Dos policías que estaban de ronda cerca del local responden al llamado. Cuando ingresan, el asaltante que tenía el arma les dispara a los uniformados, alcanzando a uno en el brazo y hombro izquierdo. Estos le responden con su arma de reglamento, pero el sujeto sale corriendo del local mientras continúa haciendo detonaciones con su arma. Uno de los policías sigue tras el pistolero, pero no lo alcanza.

Cuando el otro uniformado ya iba a evacuar a los asaltantes del local, uno intenta escapar y es sorprendido por el otro agente en la puerta, logrando la captura de ambos. No está claro cuál de los asaltantes fue el que murió en la escena, pero se presume que fue el que intentó escapar.

Poco después, el sector 4 de Las Paredes (corregimiento 24 de Diceimbre), durante operativos, la policía logró la captura de sujeto que conducía el vehículo utilizado por los delincuentes para trasladarse hasta el comercio. El sujeto había abandonado a sus compinches cuando inició el tiroteo. Se confirmó que el sedán había sido robado poco antes del asalto. También se recuperó el arma de fuego utilizada para perpetrar el asalto.

