Prisión preventiva para joven que mató de puñalada en la cabeza a un familiar

Panamá- La detención provisional por seis meses le fue aplicada por un juez de garantías a Luis Ariel Murillo Rudas de 25 años, señalado como la persona que apuñaló en la cabeza a Rafael Peralta Gómez (35 años) el domingo, quien falleció camino al hospital.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez previamente había declarado legal la retención del sospechoso y, además, dio por presentada la formulación de la imputación por el delito de homicidio doloso agravado, considerando que tanto la víctima como el agresor eran familiares.

Según consta en el expediente de esta causa, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 12:05 de la madrugada del domingo, en una vivienda ubicada en la calle Los Ocueños, del sector de El Ñajú, en el corregimiento de Chilibre (Panamá Norte), en medio de una riña familiar.

Tras el suceso, se notificó a la Policía Nacional y varias unidades se presentaron a la vivienda para trasladar a Peralta a un centro médico cercano. No obstante, cuando la patrulla circulaba por la vía principal de El Ñajú, se encontraron con la ambulancia.

La patrulla se detuvo para que los paramédicos le brindaran primeros auxilios a Peralta; pero, aunque lo intentaron, alrededor de las 2:25 a.m. tuvieron que dictaminar que la víctima carecía de signos vitales.