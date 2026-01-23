Quiso robar a billetero y terminó chocado en David

Un intento de robo terminó en una fuerte colisión vehicular la noche de este jueves 22 de enero en las inmediaciones del Banco Nacional de El Carmen, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.



De acuerdo con información preliminar, un billetero habría sido interceptado por varios antisociales que intentaron despojarlo de sus pertenencias. Al sentirse amenazado, el afectado reaccionó de inmediato. En su intento por escapar, colisionó su vehículo contra el auto en el que se desplazaban los presuntos delincuentes.

Tras el impacto, uno de los supuestos delincuentes resultó herido, mientras que los otros se dieron a la fuga. El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Rafael Hernández, donde permanece bajo custodia policial mientras se adelantan las investigaciones.

Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público, Criminalística y agentes de la DIP, quienes realizaron las primeras diligencias. También inspeccionaron el vehículo involucrado como parte del proceso investigativo.

Durante el procedimiento, se presume que dentro del automóvil utilizado por los antisociales podría haberse encontrado un arma de fuego. Este hallazgo forma parte de las líneas que están siendo verificadas por las autoridades.

Mientras tanto, los estamentos de seguridad mantienen operativos activos para dar con el paradero de los demás implicados en este hecho que alteró la tranquilidad nocturna de David.