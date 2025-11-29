Sucesos - 29/11/25 - 03:32 PM

Recién nacida es hallada abandonada en Tinajitas

Según la Policía Nacional, el personal médico informó que la menor, de aproximadamente cuatro horas de nacida, se encontraba estable.

 

Por: Redacción/Crítica -

Una alerta ciudadana recibida a través de la línea 104 permitió el hallazgo de una recién nacida abandonada en los alrededores de los tanques de reserva de agua del IDAAN, en el sector de Tinajitas, corregimiento de Omar Torrijos.

Tras la llamada de alerta, unidades policiales acudieron de inmediato al lugar y procedieron al traslado de la bebé a la Policlínica Dr. Generoso Guardia, donde fue atendida por personal médico.

LEE TAMBIÉN: Avanza construcción de la potabilizadora de Chagres

Según la Policía Nacional, el personal médico informó que la menor, de aproximadamente cuatro horas de nacida, se encontraba estable.

Las autoridades informaron que han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho y reiteran su firme compromiso de proteger la vida y la integridad de los más vulnerables.

Te puede interesar

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

 Noviembre 30, 2025
Vuelco de cisterna cargado con combustible paraliza la vía Interamericana

Vuelco de cisterna cargado con combustible paraliza la vía Interamericana

 Noviembre 30, 2025
Falta de seguridad vial cobra una vida en Las Peñitas de Río de Jesús

Falta de seguridad vial cobra una vida en Las Peñitas de Río de Jesús

 Noviembre 30, 2025
Joven muere días después de ser apuñalado en Cativá

Joven muere días después de ser apuñalado en Cativá

 Noviembre 30, 2025
Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

 Noviembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas