Reos se quedan sin fiesta: Policía incauta droga, bocinas, paila, y celulares

Panamá- A los privados de libertad recluidos en los pabellones 4 y 7 del Centro Penitenciario La Joya, se les dañaron las fiestas de fin de año. Este lunes, la Policía Nacional realizó una requisa durante la cual decomisó una gran cantidad de artículos prohibidos.

La lista la encabezan drogas, una bocina grande, una paila —como para hacer el arroz con pollo para un cumpleaños—, casi 20 celulares inteligentes, cigarrillos, repartidores de señal de internet, equipos de sonido, cargadores, platinas, pesas digitales, chancletas de marca, reguladores de voltaje, perfumes, pantalla, discos duros, entre otros.

Ahora, los reos no solo se quedaron sin cómo comunicarse con el exterior, sino que además se quedaron sin los equipos de sonido que utilizarían para estas próximas fiestas y sin los utensilios para hacer la comida.

Como siempre, surge la pregunta: ¿cómo ingresan estos artículos al penal?, ya que algunos de ellos son demasiado grandes para que un familiar los pueda introducir durante una visita, y muy pesados para ser trasladados por un dron. Es por ello que los objetos decomisados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, a cuyo personal le corresponderá adelantar una investigación para deslindar responsabilidades. En otras ocasiones, se ha comprobado la participación de personal penitenciario y policial vinculado con este tipo de casos.



